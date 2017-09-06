Швейцарская компания Barry Callebaut представила новый тип шоколада - розовый

Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut разработал розовый шоколад, который стал четвертым известным типом шоколада наряду с горьким, молочным и белым.

"Новый шоколад обладает насыщенным вкусом и характерным розовым оттенком", - говорится в сообщении компании. Этот шоколад получается из какао-бобов сорта Ruby и характеризуется особыми фруктовыми нотками во вкусе, при этом в него не добавляют никаких красителей и вкусовых добавок.

Технология получения данного шоколада была разработана в научно-исследовательских центрах компании в Париже и Брюсселе при участии специалистов Бременского университета Якобса.

Инновация подобного масштаба на рынке шоколада в последний раз была представлена 80 лет назад, когда Nestle впервые начала продавать белый шоколад.

Barry Callebaut прослеживает свою историю с 1842 года, в настоящем виде компания существует с 1996 года. В 2015-2016 фингоду ее выручка составила 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд), ее штат насчитывает около 10 тыс. человек.