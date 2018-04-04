Экономика

16:21 04.04.2018

Hershey направит $500 млн на программы социальной ответственности

Hershey направит $500 млн на программы социальной ответственности

Производитель шоколада Hershey Co. объявил о намерении направить $500 млн до 2030 года на различные программы в сфере корпоративной социальной ответственности.

Как говорится в пресс-релизе компании, программа Cocoa for Good будет работать по четырем основным направлениям: предоставление продовольствия детям, поддержка молодежи, содействие финансовому благополучию местного населения и сохранение естественных экосистем.

Кроме того, в числе целей программы - искоренение детского труда и продвижение выращивания какао-деревьев в тени: согласно исследованиям, такие растения могут плодоносить на 15 лет дольше обычных.

Отмечается, что рынок какао в последнее время характеризуется сильной волатильностью. С начала года цены подскочили на 39% после падения на 41% в предыдущие два года.

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