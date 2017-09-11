Продажи шоколада в Японии активно растут

Продажи шоколада в Японии могут достигнуть 154,3 тыс. тонн в 2017 году, то есть вырасти на 18% по сравнению с 2012 годом, говорится в прогнозе исследовательской компании Euromonitor.

При этом в стоимостном выражении рост продаж, как ожидается, составит 27% за тот же период и достигнет $5 млрд, что отражает повышенный спрос на премиальный шоколад, цены на который доходят до 1000 иен ($9,2) за 50 г.

Общемировые темпы роста спроса на шоколад, как ожидается, составят всего 1,6% в указанный период. Эксперты отмечают, что у японского рынка есть большой потенциал к росту - ежегодное потребление шоколада в стране составляет около 2 кг на душу населения в год, тогда как в Германии показатель составляет 12 кг.

Из-за повышенного внимания к качеству продукции Япония закупает 77% шоколада в Гане, где правительство контролирует экспортные поставки, тогда как Кот-д'Ивуар, крупнейший производитель какао-бобов в мире, занимает на японском рынке только 2,8%-ную долю, сообщает агентство Bloomberg.

Закупки высококачественного шоколада в Центральной и Южной Америке подскочили в 2016 году на 60%, до 11,67 тыс. тонн, по данным Японской ассоциации производителей шоколада и какао.

В частности, компания Meiji Holdings прогнозирует, что продажи линейки премиального шоколада THE Chocolate вырастут до 120 млн плиток к 2020 году по сравнению с 30 млн в 2016 году.