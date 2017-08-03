Экономика

17:52 03.08.2017

Правительство предлагает повысить МРЦ на водку

Минимальная розничная цена (МРЦ) на пол-литровую бутылку водки может быть увеличена с 69,78 грн до 79,55 грн.

Согласно проекту постановления, имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", Кабинет министров Украины предлагает повысить минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта. Оптово-отпускные цены на этот вид продукции могут быть повышены на 19,4% - до 268,67 грн/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены на вина натуральные могут быть повышены на 12% - до 37 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 7%, до 45 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 13,3%, до 79,19 грн.

Кроме того, предусматривается увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с нынешних 67,2 грн за 1 литр 100%-го спирта до 386,98 грн, розничной – с 524,5 грн до 597,3 грн, "четыре звезды", соответственно, с 352,24 грн до 412,85 грн и с 549,5 грн до 645,17 грн, "пять звезд", соответственно, с 384,29 грн до 495,95 грн и с 599,5 грн до 692,6 грн.

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