Политика

17:44 11.08.2017

Депутаты от БПП предлагают снизить акциз на водку на 16,7%

Ставка акцизного налога на водку может быть снижена на 16,7%, до 105,8 грн/литр 100%-го спирта.

Соответствующий проект закона №7019 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом отдельных товаров зарегистрировали в Верховной Раде 7 августа депутаты от "Блока Петра Порошенко" – Виталий Гудзенко, Геннадий Чекита, Александр Жолобецкий, Руслан Сольвар.

Авторы законопроекта также предлагают установить ставку акцизного налога на коньяк на уровне 96,5 грн/литр 100%-го спирта и ввести акциз на энергетические напитки с содержанием кофеина больше 150 мг/л на уровне 7 грн/литр.

В законопроекте указано, что с 2011 по 2014 год рост акцизов на водку и ликеро-водочные изделия был постепенным и несущественным (с 20 до 32 грн/литр 100% спирта), но с 2014 по 2017 гг ставки повысились более чем в 3 раза, до 105,80 грн/литр 100% спирта.

Согласно Налоговому кодексу, правительство должно индексировать акцизы ежегодно на уровень инфляции, но динамика повышения ставок была выше этих показателей и не соответствовала темпам роста номинальной заработной платы населения.

По мнению депутатов, следствием экономически необоснованного увеличения ставок акцизного налога стало резкое уменьшение объемов производства и реализации на внутреннем рынке водки и ликеро-водочных изделий (производство водки с 2011 по 2016 гг упало в 2 раза, до 16,86 млн дал), а соответственно и поступлений от уплаты налогов в бюджет.

Согласно пояснительной записке, указанная инициатива будет способствовать увеличению поступлений акцизного налога на около 1,2 млрд грн, позволит увеличить объемы легального производства алкогольных напитков и обеспечить прирост поступлений от уплаты других налогов в алкогольной отрасли.

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