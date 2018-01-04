Видео

07:47 04.01.2018

В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире

В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире

В Cafe 33 Копенгагена неизвестный украл из коллекции заведения бутылку алкогольного напитка, стоившую $1,3 млн. Об этом сообщается на официальной странице коллекции в Facebook.

Заведение просит помощи в поимке злоумышленника и выкладывает фото предполагаемого посетителя. Судя по всему, у грабителя имелись ключи. "Это самая дорогая водка в мире — $ 1,3 млн. Обещаем вознаграждение тем, кто сможет помочь найти злоумышленников!", — говорится в публикации.

Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки "Руссо-Балт" попала в заведение из Музея водки в Риге — кафе взяло ее напрокат. Рижский музей опубликовал запись с камер наблюдения кафе, где злоумышленник быстро проходит в помещение, берет бутылку, а затем выходит из него.

Как сообщил датскому телеканалу TV-2 владелец Cafe 33, эта бутылка появлялась в эпизоде сериала "Карточный домик", где российский президент Петров угощал ею президента США Андервуда.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX показала сверхтяжелую ракету на пусковой площадке

В  сети появилось видео отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2"

Петарда оставила без света район Владивостока

В Иране проходят массовые протесты

"Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют"

Пентагон выложил в Сеть видео погони за НЛО

Прямая трансляция событий возле Жовтневого

США обещают вернуться к вопросу Крыма

В Сети появилось видео взрыва на газовом хабе в Австрии

В сети появилось видео голого мужчины прогуливающегося по столичному метро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА