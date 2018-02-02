Экономика

13:28 02.02.2018

Луцкий спиртзавод начал выпуск государственной водки

Луцкий спиртзавод начал выпуск государственной водки

Луцкий спиртзавод, находящийся под управлением государственного предприятия "Укрспирт", стал вторым госпредприятием, которое начало выпускать водку.

Согласно пресс-релизу ГП, Луцкий спиртзавод планирует выпускать государственную водку для экспорта в Германию и на внутренний рынок.

По данным предприятия, пол-литровая бутылка водки будет стоить 80 грн.

Ранее, выпуск государственной водки осуществлял только Житомирский ликероводочный завод.

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия, которое разработало законопроект о приватизации госкомпании.

Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

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