Луцкий спиртзавод начал выпуск государственной водки

Луцкий спиртзавод, находящийся под управлением государственного предприятия "Укрспирт", стал вторым госпредприятием, которое начало выпускать водку.

Согласно пресс-релизу ГП, Луцкий спиртзавод планирует выпускать государственную водку для экспорта в Германию и на внутренний рынок.

По данным предприятия, пол-литровая бутылка водки будет стоить 80 грн.

Ранее, выпуск государственной водки осуществлял только Житомирский ликероводочный завод.

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия, которое разработало законопроект о приватизации госкомпании.

Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.