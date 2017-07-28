"ДТЭК Днипроэнерго" в I полугодии получило чистую прибыль 973 млн грн

ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" (Запорожье) в январе-июне 2017 года получило чистую прибыль 973,045 млн грн против 539,957 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за первое полугодие возрос на 45,5% (на 2 млрд 175,29 млн грн) – до 6 млрд 952,421 млн грн. Валовая прибыль составила 1 млрд 985,892 млн грн, тогда как в январе-июне-2016 было получено 163,898 млн грн валового убытка.

Как сообщалось, "ДТЭК Днипроэнерго" в 2016 году получило чистую прибыль 2 млрд 284,367 млн грн против 4 млрд 24,248 млн грн чистого убытка в 2015-м. Чистый доход генкомпании в прошлом году возрос в 1,9 раза (на 6 млрд 839,054 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 14 млрд 137,011 млн грн. Валовая прибыль составила 2 млрд 598,21 млн грн против 2 млрд 531,109 млн грн валового убытка в 2015-м.

"ДТЭК Днипроэнерго", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, владеет и эксплуатирует 25 энергоблоков на Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. "ДТЭК" владеет 72,9% акций "Днипроэнерго", государство – 25% акций.

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