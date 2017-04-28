"ДТЭК Днипроэнерго" в I кв.-2017г получило чистую прибыль 172,2 млн грн

Энергогенерирующая компания ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" (Запорожье) в январе-марте 2017 года получила чистую прибыль 172,22 млн грн против 528,404 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за первый квартал возрос на 58,6% (на 1 млрд 400,62 млн грн) – до 3 млрд 790,884 млн грн. Валовая прибыль составила 856,058 млн грн против 315,742 млн грн валового убытка в яеваре-марте-2016.

Производство электроэнергии "ДТЭК Днипроэнерго" за три месяца 2017 года увеличилось на 4,7% (на 109,87 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2 млрд 433,735 млн кВт-ч.

"ДТЭК Днипроэнерго", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, владеет и эксплуатирует 25 энергоблоков на Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. "ДТЭК" владеет 72,9% акций "Днипроэнерго", государство – 25% акций.

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