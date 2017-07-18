ДТЭК включил в сеть по одному блоку на антрацитовых Приднепровской и Криворожской ТЭС

ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" 17 июля подключило к энергосети работающие на антраците девятый блок Приднепровской ТЭС мощностью 150 МВт и пятый блок Криворожской ТЭС мощностью 300 МВт.

В пресс-службе "ДТЭК Энерго" напоминают, что ТЭС были остановлены в апреле для накопления дефицитного антрацита и сейчас включены для прохождения летнего пика потребления электроэнергии, компенсируя вышедшие в ремонт энергоблоки атомных станций.

В настоящее время запасы угля на станциях составляют немногим более 200 тыс. тонн. Его хватит на полтора месяца работы обеих станций минимальным составом – по одному энергоблоку. В то же время энергохолдинг "ДТЭК" уже получил первую партию антрацита из ЮАР в объеме 75 тыс. тонн. В целом законтрактовано 675 тыс. тонн африканского угля.

По данным пресс-службы, в ходе вынужденного простоя на двух энергоблоках ПдТЭС были проведены текущие ремонты. При этом в настоящее время на ПдТЭС ведется проектная подготовка к переводу с начала отопительного сезона 2017/2018 гг. седьмого и восьмого блоков на использование угля марки "Г", который добывается на украинских шахтах.

Кроме того, на КрТЭС в финальной стадии находится реконструкция первого энергоблока: ведется установка современных электрофильтров, благодаря которым выбросы в атмосферу будут соответствовать европейским нормам.

Ранее, 10 июля, ПАО "Донбассэнерго" включило в сеть блок №7 Славянской ТЭС. В период с 31 мая по 11 июля запасы антрацита на станции возросли почти в 10 раз – с 34,7 тыс. тонн до 335,5 тыс. тонн.

По состоянию на утро 18 июля в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС – 153-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 70-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Ривненской АЭС – 14-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 13-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 4-е сутки текущего ремонта.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.