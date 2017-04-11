Криворожская ТЭС также временно остановлена для накопления запасов угля

Работающая еще с 1 апреля одним блоком Криворожская ТЭС (ПАО "ДТЭК Днипроэнерго") во вторник приостановила свою работу, сообщила пресс-служба "ДТЭК".

По ее данным, КрТЭС не получает топливо из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля и на сегодня на ее складах находится около 30 тыс. тонн угля.

"Это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в ОЭС Украины. По команде диспетчера энергосистемы ТЭС сможет включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС", - отмечается в сообщении.

Во время вынужденного останова ТЭС сотрудники выполнят необходимые ремонты оборудования. Кроме того, на КрТЭС завершается проект реконструкции одного из энергоблоков, на котором должны завершиться соответствующие работы к середине лета. В целом к следующему отопительному сезону на Криворожской ТЭС будут готовы два обновленных энергоблока.

"Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. Цена на импорт в два раза выше цены на украинский уголь ($110-115/тонна). При этом долг "Энергорынка" перед Криворожской ТЭС на 1 марта составил 463 млн грн. В течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставка ожидается в мае", - сообщил директор станции Виталий Питько.

Как сообщалось, с 5-6 апреля из-за отсутствия запасов углей антрацитовых марок приостановили свою работу Приднепровская ("ДТЭК Днипроэнерго"), Трипольская и Змиевская ТЭС (обе - "Центрэнерго"). С 21 марта приостановлена работа Славянской ТЭС ("Донбассэнерго").

Период вынужденного простоя планируется использовать для накопления угля до начала летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае возникновения нештатной ситуации в ОЭС Украины энергоблоки будут оперативно включены в работу.

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, пиковые нагрузки в ОЭС Украины покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС.

В.Ковальчук считает, что поставки антрацита на электростанции Украины должны начаться не позднее мая для обеспечения стабильной работы энергосистемы, иначе возможны ограничения потребителей.

Согласно обнародованной на сайте Минэнергоугля структуре топлива ТЭС на апрель, к 1 мая 2017 года наличие запаса угля антрацитовой группы (АШ+Т) прогнозируется в объеме 182,6 тыс. тонн, газовой группы (Г+Д) – 1 млн 320,6 тыс. тонн.

ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Последняя редакция прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во втором-четвертом кварталах – 5,302 млн тонн.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа