Экономика

17:23 27.04.2017

Украина может выйти на профицит газа при инвестициях в $1-1,5 млрд – бизнесмен Григоришин

Украина имеет все возможности существенно нарастить добычу газа и за 3-4 года отказаться от его импорта, вложив в разработку месторождений $1-1,5 млрд, однако украинские олигархи и руководство НАК "Нафтогаз Украины" заинтересованы в сохранении дефицита на украинском газовом рынке, считает бизнесмен Константин Григоришин, которому принадлежат ряд областных энергоснабжающих компаний и энергомашиностроительных предприятий.

"Чтобы увеличить добычу газа в Украине на 10 млрд (куб. м) и стать бездефицитной страной, надо пробурить 500 скважин. Стоимость бурения одной скважины - порядка $3 млн. Думаю, что можно сделать и дешевле – за $2 млн… Так что выйти на 30 млрд куб. м (добычи в год) можно за 3-4 года", – сказал бизнесмен в интервью ресурсу "Энергореформа" агентства "Интерфакс-Украина".

Он пояснил свою более низкую оценку стоимости бурения большим количеством сервисных компаний в Евразии, которые в условиях падения цен на нефть и сокращения инвестиций, готовы снижать цены.

"Итого - $1-1,5 млрд. Для сравнения, чистая прибыль "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування" после повышения цен на газ тоже $1,5 млрд. То есть, даже не надо инвесторов привлекать", - анализирует ситуацию К.Григоришин. По его словам, в стране уже построена вся необходимая инфраструктура, в частности, трубопроводы и газоперерабатывающие заводы, поэтому речь фактически идет только об инвестициях в бурение скважин.

Он считает, что запасы газа в Украине позволят существенно нарастить добычу при соответствующих инвестициях. "Есть консервативная оценка западных партнеров, у которых не было доступа ко всем документам: около 300 млрд куб. м запасов традиционного газа (без учета сланцевого), что потенциально позволяет добывать больше 30 млрд куб. м газа в год", – сказал бизнесмен.

По его словам, частные компании такие расчеты подтверждают, нарастив добычу в последние три года примерно на 30%. "Но не "Укргазвыдобування", хотя она владеет самыми лучшими газовыми полями – у нее больше 2 тыс. скважин, из которых реально работают 400-500", – указал эксперт.

Владелец энергоактивов добавил, что склоняется к оценке запасов традиционного газа, сделанной еще при существовании СССР – около 1,1 трлн куб. м, "потому что коммунисты такие вещи считали правильно", что с учетом стандартного коэффициента запасов и добычи в 10% у крупных международных компаний выводит на добычу в 100 млрд куб. м в год.

"И это все исследования, сделанные в конце 80-х прошлого века, без учета сланцевого газа. А если мы еще будем добывать сланцевый газ и использовать технологию фрекинга, которая очень сильно ускоряет добычу, то цифра в 100 млрд. куб. м газа в год для Украины совершенно не выглядит фантастической", – заявил К.Григоришин, напомнив, что страна когда-то довольно близко подходила к добыче 80 млрд куб. м газа в год.

Причиной же того, что украинский газовый рынок до сих пор остается дефицитным, бизнесмен видит в искусственно созданной зависимости от российского газа. "В Украине было настолько много дешевого российского газа, что просто не имело смысла инвестировать в его добычу. Плюс многие люди, близкие к власти, научились зарабатывать на импорте газа, и были заинтересованы только наращивать импорт", – описал историю украинскую рынка бизнесмен.

Комментируя текущую ситуацию, К.Григориштин сказал, что склоняется к теории заговора: "Украинские олигархи – как пророссийские, так и проамериканские – не заинтересованы в увеличении добычи газа. Им вместе с (главой "Нафтогаза" Андреем) Коболевым выгодно, чтобы в Украине всегда был дефицит газа".

Он пояснил, что при профиците возникает вопрос эффективности и конкуренции, а дефицит позволяет устанавливать завышенную цену и обеспечивает большее политическое влияние. "Ты можешь покупать СМИ, депутатов, пускать какие-то компании на рынок, убирать какие-то компании с него", – считает бизнесмен.

По его мнению, реальная цена газа в Украине не может превышать $100 за 1000 куб. м, "а скорее всего она измеряется в десятках долларов".

"При такой цене мы будем суперэффективными и сможем экспортировать этот газ: у нас рынок рядом, у нас все трубы есть. Но кому же это надо? Нам же нужен импортный паритет, нам надо импортировать газ. Тогда можно сказать, что у нас же цена - "Баумгартен+", "Роттердам+". Если раньше коррупция была на продаже газа, и она могла быть решена налаживанием учета, то теперь – на закупке", – подчеркнул К.Григоришин.

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила добычу газа на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 19,99 млрд куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) – до 15,9 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування" (УГВ), 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

Полностью текст интервью с К.Григоришиным читайте на ресурсе "Энергореформа"

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