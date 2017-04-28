Переход на электрическое теплоснабжение позволит обеспечить энергетическую независимость страны - Григоришин

Украинский бизнесмен Константин Григоришин считает необходимым переход украинских потребителей на электрические теплоснабжение.

"Электричество прогрессивнее, поскольку, еще раз, во-первых, нужны только две составляющих инфраструктуры – электрические сети и водоснабжение. То есть мы экономим на инвестициях в тепловые и газораспределительные сети", - сказал он в интервью проекту "Энергореформа" агентства "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что Германия приняла стратегию за 20 лет полностью перейти на электрическое теплоснабжение.

"Во-первых, вам надо к дому вести на одну инфраструктуру меньше – достаточно электричества и воды. Во-вторых, преимущество электричества в том, что его намного проще регулировать, а это приводит к существенной экономии, не менее 30%. В-третьих, потери в электросетях намного меньше, чем в теплотрассах. В электросетях в развитых странах (потери – ИФ) 5-6%, в Украине - 20%. В теплотрассах же в Украине (потери – ИФ) до 50%, и даже если сделать идеально, то будет 30%", - привел статистику бизнесмен.

К.Григоришин отметил, что для реализации этого проекта необходимы инвестиции в облэнерго для модернизации подстанций.

"Проблема не во внутридомовых сетях, а проблема в подстанциях, то есть в облэнерго. Потому что их мощности не предназначены для того, чтобы все вдруг взяли и 3 кВт себе включили - вот тогда все ложится", - констатировал он.

Согласно его расчетам, в течение 10 лет в сети необходимо инвестировать порядка $7 млрд, чтобы перевести подстанции на трехступенчатую модель и решить проблему по низковольтным сетям.

"Но опять многие заверещали, что Григоришин хочет заработать на трансформаторах… Хотя на самом деле речь идет о важнейших для национальных интересов Украины вещах: модернизация электросетей по этому пути одним из эффектов имеет как раз экономию 5-6 млрд кубометров газа. То есть обеспечение энергетической независимости, за которую, по идее, борется правительство", - считает К.Григоришин.

Бизнесмен заверил, что "готов увеличить капитализацию страны, увеличить добавочную стоимость для общества, но при этом получить свой процент".

"Не одну пятидесятимиллионную часть, а, например, 30% или 20%. То есть если я увеличил благосостояние общества на миллиард долларов, то я хочу с этого 20%. Скорее всего наше общество скажет, что это несправедливо, что я сволочь, олигарх, подлец... Я отвечу, что делайте тогда без меня, я не хочу тогда этим заниматься", - сказал он.

В то же время, по мнению К.Григоришина, "украинский руководитель или олигарх, наоборот отнимают у общества его стоимость и делят ее. А общество, к сожалению, не понимает этой разницы между нами: что я бизнесмен, а они – нет. Они – олигархи, которые уменьшают, перераспределяют создаваемую обществом добавочную стоимость в свою пользу".

Полностью текст интервью с К.Григоришиным читайте на ресурсе "Энергореформа" http://reform.energy/analitics/grigorishin-ya-gotov-uvelichit-kapitalizatsiyu-strany-no-khochu-poluchit-za-eto-svoy-protsent-chast-2-824