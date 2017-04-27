Бизнесмен Григоришин предлагает унифицировать счета потребителей энергии в кВт-ч

Перевод тарифов в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и коммунальном хозяйстве на единую единицу измерения позволит минимизировать манипуляции с ними и будет стимулировать потребителей к использованию наиболее эффективных источников энергии, считает бизнесмен Константин Григоришин, которому принадлежат ряд областных энергоснабжающих компаний и энергомашиностроительных предприятий.

"Я не понимаю, почему НКРЭКУ при определении тарифа для ТЭЦ тепло определяет в калориях, топливо - в тоннах или кубометрах, а электроэнергию - в киловатт-часах (кВт-ч). Почему нельзя привести все к единой единице?" – сказал он в интервью ресурсу "Энергореформа" агентства "Интерфакс-Украина".

К.Григоришин указал, что в Европе для таких измерений применяют кВт-ч. "Уголь продается в кВт-ч, газ и тепло продается в кВт-ч – и тогда все понятно и легко сравнивать. А здесь какие-то странные калории, тонны, кубометры... Прекрасная почва для манипуляций на основе выбора единиц измерения", - считает бизнесмен.

В качестве примера манипуляции различными единицами измерения он привел пример, когда после установки счетчика тепла в одном из домов Киева потребители стали платить больше, чем платили за квадратные метры отопления без счетчика: "Выяснилось, что счетчик меряет в джоулях, а снимали показания и выставляли счет как за калории. А разница в 4 раза!"

По мнению К.Григоришина, такая унификация, в частности, поможет потребителям сделать вывод о целесообразности перехода на электрическое теплоснабжение.

"Сегодня среднему жителю Киева выставляют счет за тепло 33-35 грн за кв. м в месяц – это где-то 200 грн за сезон за 1 кв. м. Считается, что житель Киева за отопительный сезон потребляет на 1 кв. м 100 кВт-ч тепла якобы из-за плохой теплоизоляции… Если верить в 100 кВт-ч, то при цене в 1,2 грн за кВт-ч получится 120 грн, то есть разница почти в 2 раза", – привел пример владелец энергоактивов.

К.Григоришин подчеркнул, что такая разница абсолютно обоснована, так как тепловикам необходимо содержать дополнительную инфраструктуру: котельные, теплотрассы с большими потерями, а потребитель лишен возможности регулировать потребление.

По мнению бизнесмена, реальное потребление тепла еще ниже, так как в находящейся в том же тепловом режиме Польше оно составляет около 60 кВт-ч на 1 кв. м.

Как сообщалось, на сегодня счета для потребителей энергии приходят в разных единицах: счета за электроэнергию - в кВт-ч, за газ – в кубометрах, за тепло – в гигакалориях.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в начале 2016 года заявила о готовности начать процесс внедрения использования единых единиц энергии на рынке газа.