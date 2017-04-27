Будущее энергетики Украины в ВЭС, СЭС, парогазовых установках и накопителях энергии – бизнесмен Григоришин

Основными инновационными идеями для украинской энергетики являются строительство солнечных и ветряных электростанций с параллельным наращиванием маневренных мощностей в виде парогазовых установок и накопителей энергии, считает бизнесмен Константин Григоришин, которому принадлежат ряд областных энергоснабжающих компаний и энергомашиностроительных предприятий.

"За ближайшие 20-30 лет нужно построить … порядка от 7 до 10 ГВт парогазовых установок. И нужно параллельно строить "ветряки" – от 1 до 2 ГВт в год и "солнце" – тоже 15-20 ГВт. И при этом параллельно начинать уже с сегодняшнего дня эксперименты с накопителями энергии, локализуя технологию здесь", – сказал бизнесмен в интервью ресурсу "Энергореформа" агентства "Интерфакс-Украина".

По его мнению, нынешняя структура украинского энергобаланса устарела. "(Энергобланас) состоит из углеводородов (нефть и газ), угля, ядерного топлива, гидроэнергии и чуть-чуть солнца и ветра. Если у нас сегодня доля зеленой энергетики в балансе страны составляет не более 1-2%, то в развитых странах – на порядок больше, а в перспективе 20-30 лет - это минимум 50%", – отметил К.Григоришин.

Он подчеркнул, что в настоящее время уже более чем в 50 странах мира солнечная и ветряная энергия являются самыми дешевыми, составляя в США 3-4 цента за кВт-ч, в Англии – около 4 центов за кВт-ч.

"Технологии в зеленой энергетике меняются сейчас настолько быстро, что стоимость ввода новых мощностей будет снижаться, а их эффективность увеличиваться. Что в конечном итоге приведет к значительному удешевлению электроэнергии", - считает бизнесмен.

По его мнению, строительство объектов "зеленой" энергетики в Украине будет рентабельным и при цене на нее около 5 центов за кВт-ч, тогда как нынешняя цена в более чем 10 центов является завышенной.

К.Григоришин уточнил, что 1 кВт установленной мощности солнечной генерации в настоящее время обходится примерно в $0,5 тыс. (а через 5-7 лет – $0,3-0,4 тыс.), "ветряка" – около $1 тыс., тогда как угольного блока – около от $2,5 до $3 тыс. (без учета растущих затрат на экологию), атомной – около $6 тыс.

"Даже если мы наконец-то отменим "Роттердам+", то при нынешней ставке капитала стоимость угольной энергии будет превышать 10 центов с учетом операционных расходов и рентабельности бизнеса", – сказал бизнесмен.

По его оценкам, даже со снижением ставки стоимости капитала с 10% до 5% инвестиционная составляющая будет не менее 3-4 центов плюс стоимость выбросов и стоимость топлива, а также расходы на эксплуатацию. "Поэтому вряд ли цена электроэнергии, выработанной из угля, будет не менее 8-10 центов. Так что в мире сейчас утилизируют только старые блоки, которые были построены - пусть доработают, раз уже они есть", - считает К.Григоришин.

Он уточнил, что в части атомной энергии предметом дискуссии могла бы быть достройка двух блоков российской конструкции, которые бы обошлись в $2-3 тыс. за кВт, однако из политических соображений этот вариант отпадает.

Бизнесмен добавил, что термоядерный синтез также потерял актуальность с развитием зеленой энергетики, так как является крайне технологически сложным и сопряжен с радиоактивностью.

Предлагая свои варианты решения проблемы маневренных мощностей для балансирования "зеленой энергетики", бизнесмен высказал мнение, что гидроаккумулирующие станции утратили свою эффективность. К.Григоришин считает, что их строительство неоправданно дорого и в рельефах Украины нанесет серьезный экологический ущерб, и речть может идти лишь о достройке на 95% готовой Днестровской ГАЭС.

"Аналогично, технологией каменного века является держать в резерве угольные блоки, что повышает стоимость электроэнергии, поскольку потребители платят не за полученный товар, а за факт существования мощностей по его производству", – добавил эксперт.

Решение проблемы К.Григоришин видит в широком внедрении парогазовых установок. К их преимуществам он отнес низкий CAPEX ($600-$700 за кВт установленной мощности), более высокий КПД, неплохие экологические показатели, высокую маневренность и низкие эксплуатационные расходы.

"Чтобы газовый блок раскачать из холодного резерва до пика нужно несколько часов, тогда как у парогазовой установки это 10-15 минут. Такая установка быстро возводится. Если на строительство угольной электростанции нужно несколько лет, то на парогазовый блок – несколько месяцев", – сказал также бизнесмен.

Параллельно он также призвал уже сегодня осваивать в Украине производство накопителей энергии по литий-ионной технологии, пропагандируемой Илоном Маском, или графеновой. "Самый современный способ - это накопительные мощности. И мир к этому придет, но лет через 20-30 лет. Для Украины – это один из способов занять свое достойное место в международном разделении труда, потому что рынок будет просто огромный", - считает К.Григоришин.

По его словам, Украине для надежного функционирования энергосистемы необходимо иметь в запасе, грубо говоря, суточное потребление электроэнергии. "Украина в день потребляет порядка 500 млн кВт-ч. Умножьте это на $200 и получите $100 млрд. Это минимальный размер только украинского рынка, если не учитывать индивидуальные накопители", – оценил возможный размер рынка бизнесмен.

Он уточнил, что даже если 1 кВт-час будет стоить вдвое дешевле, чем декларирует И.Маск, то это все равно порядка $50 млрд инвестиций для того, чтобы сделать систему независимой от перепадов потребления или выработки в течение суток. "Соответственно мировой рынок, и Всемирный банк это подсчитал, - это $20-30 трлн", – подчеркнул К.Григоришин.

Он считает, что эти инвестиции могут быть получены за счет межотраслевого перелива капитала, так как сейчас они вкладываются в добычу полезных ископаемых и создание инфраструктуры по их переработке: надо построить скважины, шахты, нефтепроводы, танкеры, железные дороги, огромные электростанции, тогда как при "зеленой" энергетике это все не нужно.

"Если вы научитесь делать в Украине накопители и займете хотя бы пару процентов мирового рынка, то это превысит сегодняшний экспорт Украины в 2-3 раза! Кто сейчас будет на этом фокусироваться и пытаться эту технологию локализовать у себя и выходить с ней на мировой рынок, тот очень много может заработать", – заявил К.Григоришин.

По его мнению, Украина - хорошее поле для экспериментов, "потому что все к черту развалено", поэтому можно начать делать эксперименты.

Владелец облэнерго добавил, что параллельно с новыми источниками электроэнергии мир развивает сети, уходя от старых сетей, устроенных как дерево – есть большая электростанция, от которой линии идут ветками. Он пояснил, что в современной сети множество узлов, потому что каждый потребитель, имея накопитель, становится интерактивным: иногда потребляет энергию, а иногда – продает. "Плюс у вас есть распределенная генерация - не большая станция, а солнце, ветер, которые распределенные, поэтому они устроены как сеть", – добавил К.Григоришин.

Он подчеркнул, что развивать надо как низковольтные сети для такой вот интерактивности, так и высоковольтные сети, чтобы перебрасывать большие объемы энергии.

Полностью текст интервью с К.Григоришиным читайте на ресурсе "Энергореформа"