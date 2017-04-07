"Атласджет Украина" вернется к планам развития в Украине в случае открытия баз в Киеве и Одессе

Авиакомпания "Атласджет Украина" (бренд Atlasglobal) намерена вернуться к планам развития и инвестиции со стороны материнской компании, в случае получения возможности базирования бортов в Киеве и Одессе благодаря получению назначений на полеты из этих городов, сообщил исполнительный директор авиакомпании Овунч Хорасан.

"В 2014 году у нас были конкретные планы. Мы планировали иметь здесь такую же инфраструктуру, какая есть у Atlasglobal в Турции. Были планы создать компанию технического обслуживания, хендлинговую компанию, школу пилотов. Эта стратегия актуальна до сих пор, но так как у нас сложности с получением назначений на Киев и Одессу, реализация стратегии затягивается", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, для авиакомпании, у которой пока всего два самолета, невыгодно делать такие вложения.

"Когда будет 10 бортов, мы будем создавать такие организации. План не исчез из повестки дня. Кроме того, в Одесском регионе мы планируем инвестировать в гостиницы, поскольку инвестор авиакомпании имеет 20-летний опыт гостиничного бизнеса в люксовом сегменте. Хотелось бы этот опыт принести в Украину", - добавил О.Хорасан.

На вопрос, какой объем инвестиций уже вложен в компанию с момента ее запуска, и сколько будет инвестировано, в случае реализации вышеуказанного плана он сообщил, что уже вложено более $25 млн, а если планы по назначениям будут осуществлены, это будет не менее $100 млн инвестиций в течение нескольких лет.

Авиакомпания "Атласджет Украина" была зарегистрирована в Украине 13 сентября 2013 года, 2 апреля 2014 года получила лицензию на выполнение регулярных пассажирских авиаперевозок от Госавиаслужбы Украины.

Компания выполняет регулярные рейсы, в частности, из Львова, Харькова и Запорожья в Стамбул с сентября 2015 года. Использует торговую марку Atlasglobal для предоставления услуг в Украине.

Полный текст интервью с О.Хорасан опубликован на веб-сайте агентства "Интерфакс-Украина"