Украинский рынок авиаперевозок требует качественного финансового управления - мнение

Украинская отрасль авиационных перевозок требует качественного финансового управления, а также пересмотра финансового регулирования, особенно по отношению к валюте, считает исполнительный директор авиакомпании "Атласджет Украина" (бренд Atlasglobal) Овунч Хорасан.

"Также необходимо приблизить правила гражданской авиации к правилам EASA и, главное, в отрасли должно быть справедливое отношение к каждой авиакомпании", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2004 году в Турции была схожая ситуация, и турецкая авиация приняла решение либерализоваться: за последние 10 лет мировой рынок авиаперевозок вырос на 2%, а турецкий - на 6%.

"Это связано со справедливым подходом государства в данной отрасли. Если в Украине будет такой же справедливый подход, не будет ничего, что мешало бы развитию авиации в стране", - отмечает О.Хорасан.

Говоря о текущей ситуации на рынке, он считает, что страна сейчас продолжает восстанавливаться, двигаться вперед, и это позитивно отразится на авиационном рынке Украины.

"На данный момент очевидно, что много сегментов авиарынка требует развития, особенно, взлетно-посадочные полосы и инфраструктура аэропортов. Также, к примеру, цены на топливо и обслуживание в Украине существенно выше, чем в других странах. Тем не менее, на будущее у нас есть надежды, государство много прилагает усилий для развития отрасли", - резюмировал он.

Авиакомпания "Атласджет Украина" была зарегистрирована в Украине 13 сентября 2013 года, 2 апреля 2014 года получила лицензию на выполнение регулярных пассажирских авиаперевозок от Госавиаслужбы Украины.

Компания выполняет регулярные рейсы, в частности, из Львова, Харькова и Запорожья в Стамбул с сентября 2015 года. Использует торговую марку Atlasglobal для предоставления услуг в Украине.

Полный текст интервью с О.Хорасан опубликован на веб-сайте агентства "Интерфакс-Украина"