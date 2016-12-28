Экономика

09:40 28.12.2016

"Укрзализныця" ищет варианты оперирования находящимися в ее хозведении паромами

ПАО "Укрзализныця" изучает возможности работы паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны" на международных паромных линиях, сообщил журналистам глава ПАО Войцех Балчун.

В кулуарах годовой конференции Министерства инфраструктуры Украины во вторник вечером он отметил, что эти паромы не находятся на балансе ПАО: формально они - на балансе Фонда госимущества Украины и находятся в хозяйственном ведении "Укрзализныци".

В.Балчун подтвердил, что один из паромов сейчас - на ремонте, его получение после ремонта ожидается в конце января - начале февраля 2017 года. Тем временем ведутся переговоры, как лучше его использовать.

"Потенциал в перевозках есть – мы владеем такой информацией от клиентов. Но у нас полномочий относительно того, чтобы быть морским перевозчиком, - нет. "Укрзализныця" - это железнодорожный, а не морской перевозчик, и мы ищем решение. В частности, мы обсуждали этот вопрос во время дискуссий с руководителем Грузинской железной дороги", - сказал он, при этом добавив, что "Укрзализныця" анализирует все возможные сценарии.

Как сообщалось, год назад тогдашний глава "Укрзализныци" Александр Завгородний сообщал, что "Укрзализныця" получила на баланс паромы "Герои Шипки" и "Герои Плевны", находящиеся в аренде судоходной компании "Укрферри" (Одесса).

В.Балчун в ноябре 2016 года отмечал, что один из двух указанных железнодорожных паромов может начать работу уже в январе 2017 года. До этого член правления "Укрзализныци" Марек Залесный сообщал о намерении в начале 2017 года выпустить на линию Одесса - Грузия указанные паромы после ремонтных работ.

ВАЖНОЕ

Госбюджет Украины в ноябре сведен с профицитом 14,8 млрд грн

Порошенко подписал закон о минзарплате 3200 грн и обязательных платежах "спящих" ФОП

Импорт удобрений из РФ будут ограничен после принятия спецзакона в Раде

Украина получила 2-й транш финпомощи ЕС EUR55 млн

Курс гривни на межбанке во вторник упал на 30 коп. - до 26,65 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

ЗАЗ сменил название на "Промавтоинвест" и стал частным АО

Спотовые цены на уран не изменились за неделю

Подразделения ГСЧС за 2,5 года уничтожили на Донбассе более 100 тыс. боеприпасов и разминировали 765 минных ловушек

Кабмин утвердил типовое положение о координационном совете по национально-патриотическому воспитанию при местной госадминистрации

Доллар слабо дешевеет в паре с евро, иена продолжает снижение

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Слепая Проклятие одиночества
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в измаиле
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА