"Укрзализныця" ищет варианты оперирования находящимися в ее хозведении паромами

ПАО "Укрзализныця" изучает возможности работы паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны" на международных паромных линиях, сообщил журналистам глава ПАО Войцех Балчун.

В кулуарах годовой конференции Министерства инфраструктуры Украины во вторник вечером он отметил, что эти паромы не находятся на балансе ПАО: формально они - на балансе Фонда госимущества Украины и находятся в хозяйственном ведении "Укрзализныци".

В.Балчун подтвердил, что один из паромов сейчас - на ремонте, его получение после ремонта ожидается в конце января - начале февраля 2017 года. Тем временем ведутся переговоры, как лучше его использовать.

"Потенциал в перевозках есть – мы владеем такой информацией от клиентов. Но у нас полномочий относительно того, чтобы быть морским перевозчиком, - нет. "Укрзализныця" - это железнодорожный, а не морской перевозчик, и мы ищем решение. В частности, мы обсуждали этот вопрос во время дискуссий с руководителем Грузинской железной дороги", - сказал он, при этом добавив, что "Укрзализныця" анализирует все возможные сценарии.

Как сообщалось, год назад тогдашний глава "Укрзализныци" Александр Завгородний сообщал, что "Укрзализныця" получила на баланс паромы "Герои Шипки" и "Герои Плевны", находящиеся в аренде судоходной компании "Укрферри" (Одесса).

В.Балчун в ноябре 2016 года отмечал, что один из двух указанных железнодорожных паромов может начать работу уже в январе 2017 года. До этого член правления "Укрзализныци" Марек Залесный сообщал о намерении в начале 2017 года выпустить на линию Одесса - Грузия указанные паромы после ремонтных работ.