Министр инфраструктуры ожидает уголовных дел в отношении уволенного главы "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ожидает новых дел в отношении уволенного с должности главы правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Я рад, что имеем факт увольнения господина Балчуна с должности. По старой традиции, после такого увольнения отправляли работать в посольство. Я думаю, что здесь этого не будет. Следует ожидать новых дел, вы знаете - были обращения Генпрокуратуры, НАБУ, Нацполиции за те правонарушения, которые были в работе "Укрзализници" в последнее время”, - сказал он журналистам в среду.

Как сообщалось, глава правления ПАО "Укрзализныця" подал заявление об отставке по личным обстоятельствам.