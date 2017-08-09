Экономика

14:24 09.08.2017

Министр инфраструктуры ожидает уголовных дел в отношении уволенного главы "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ожидает новых дел в отношении уволенного с должности главы правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Я рад, что имеем факт увольнения господина Балчуна с должности. По старой традиции, после такого увольнения отправляли работать в посольство. Я думаю, что здесь этого не будет. Следует ожидать новых дел, вы знаете - были обращения Генпрокуратуры, НАБУ, Нацполиции за те правонарушения, которые были в работе "Укрзализници" в последнее время”, - сказал он журналистам в среду.

Как сообщалось, глава правления ПАО "Укрзализныця" подал заявление об отставке по личным обстоятельствам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Кабмин Украины намерен ввести единый счет для налогоплательщиков

Кабмин создал координационный центр по внедрению нового рынка электроэнергии

Кабмин утвердил финплан "Укрэнерго" на 2017г с прибылью 2,6 млрд грн

Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" на 2017г.

Кабмин в среду отменил решение о репрофайлинге ОВГЗ в портфеле НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрспецтрансгаз" передаст Минобороны два старых авто

Кабмин утвердил ТЭО реконструкции ОРУ четырех высоковольтных подстанций

Министр инфраструктуры считает необходимым увольнение всего руководства "Укрзализныци"

В Украине создадут оперативные штабы для мобильного реагирования на рейдерские атаки в период уборки урожая

Спрос на страхование от кибератак в Азии взлетел на 87%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА