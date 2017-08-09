Министр инфраструктуры считает необходимым увольнение всего руководства "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и считает необходимым полностью заменить весь руководящий состав компании, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры на своем сайте.

"Увольнение В.Балчуна - правильный шаг, хотя само увольнение должно было состояться, самое позднее, в июне этого года по итогам соответствующего отчета в правительстве. Но самого отчета так и не последовало, к сожалению. Хотел бы подчеркнуть, что вопрос смены высшего руководства "Укрзализныци" поднимался мной в течение последних 10 месяцев и, наконец, это произошло. Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци" на профессиональный и действительно независимый", - цитирует пресс-служба В.Омеляна.

Согласно сообщению, министр также добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ.

"Сейчас Генеральная прокуратура и другие правоохранительные органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Балчун фактически самоустранился от выполнения обязанностей задолго до своего увольнения", - отметил В.Омелян.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети "Фейсбук", в свою очередь, написала, что В.Балчун, назначенный главой правления "Укрзализныци" 20 апреля 2016 года, длительное время отсутствовал на рабочем месте – по ее данным, 87 дней из 145 рабочих дней в 2016 году и 45 дней из 103 в 2017 году.

Она напомнила, что Генеральный прокурор Юрий Луценко неделю назад направил на имя премьер-министра В.Гройсмана письмо, в котором отмечал ненадлежащщее исполнение правлением ПАО "Укрзализныця" возложенных обязательств.

"Следствием установлено, что от выполнения своих непосредственных обязанностей В.Балчун фактически самоустранился, эффективное управление не осуществлял, что негативно сказалось на деятельности общества и состоянии законности на железнодорожном транспорте в целом", - написала пресс-секретарь.

"Было много обещаний, но мало их реализации. Одно из них - прямой поезд Киев-Краков, который должен был уже с 1 августа курсировать до польского города. И именно этот маршрут анонсировала вице-премьер Ивана Климпуш-Цинцадзе. Что ни говорите, а письмо генпрокурора подействовало", - добавила Л.Сарган.

"Гастроли завершены", - резюмировала она.

Как сообщалось, открывая заседание Кабинета министров в Киеве в среду, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун подал заявление об отставке по личным обстоятельствам.