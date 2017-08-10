При выявлении доказательств причастности Балчуна к злоупотреблениям в "Укрзализныце" последует соответствующее реагирование

Если в ходе расследования уголовных производств о злоупотреблениях в ПАО "Укрзализныця" будет установлена причастность к преступлениям покинувшего пост председателя правления ПАО Войцеха Балчуна, то будут приняты соответствующие меры, отмечает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"К сожалению, в "Укрзализныце" ситуация плохая. Я сегодня сказал об отдельном секторе, который будет заниматься Оборонпромом. Также у нас целый отдел работает по "Укрзализныце", - сказал А.Сытник на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, это большое количество дел с большим количеством фигурантов. "Ситуация пока что очень напряжённая. Конечно, если мы установим доказательства того, что и Балчун причастен к этим схемам, будет соответствующее реагирование", - подчеркнул директор НАБУ.

Он также уточнил, что самые большие злоупотребления в "Укрзализныце" касаются государственных закупок.

Как сообщалось, 9 августа, открывая заседание Кабинета министров в Киеве, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что глава правления ПАО "Укрзализныця" В.Балчун подал заявление об отставке по личным обстоятельствам. Тогда же на заседании члены правительства удовлетворили поданное заявление.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении В. Балчуна и добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ. "Сейчас Генеральная прокуратура и другие правоохранительные органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Балчун фактически самоустранился от выполнения обязанностей задолго до своего увольнения", - процитировала В.Омеляна пресс-служба Мининфраструктуры.