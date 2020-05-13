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11:23 13.05.2020

Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок (видео)

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Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, протестуют в центре Киева в среду, когда проводится заседание Кабинета министров, и требуют от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик на участке от нее до Майдана незалежности, тем не менее, оставляя место для дорожного движения.

Теги: #киев #протест
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