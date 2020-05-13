Экономика

10:50 13.05.2020

Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок

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Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок

Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, протестуют в центре Киева в среду, когда проводится заседание Кабинета министров, и требуют от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик на участке от нее до Майдана незалежности, тем не менее, оставляя место для дорожного движения.

Полиция, в свою очередь, ограничила проезд по ул. Грушевского вдоль Дома правительства, где в предыдущие среды протестовали другие предприниматели, требуя ослабления карантина.

"Мы хотим жить", "Экономика без транспорта не работает", "У меня нет денег на такси", "Откройте международное сообщение – людям нужна работа", "Прекратите гибридный карантин", "Почему авиачартерам можно, а автобусным – нет?" – такие лозунги выдвигают протестующие.

Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу с условием обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий - масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничения количества пассажиров и мест для сидения.

Как сообщалось, накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий на расширенной встрече с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками сообщил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. "Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения касательно количества пассажиров и посадочных мест", - сказал глава ведомства.

Криклий сообщил, что Мининфраструктуры со своей стороны уже подготовило предложения о поэтапном возобновлении пассажирских перевозок. "В настоящее время совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - отметил он.

В ходе встречи участники обсудили вопрос возобновления автомобильных пассажирских перевозок, в частности, работу нелегалов во время карантина.

Участие в мероприятии приняли представители министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также Киева.

Теги: #автоперевозки #акция_протеста #кабмин
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