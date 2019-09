Маск представил "самую мощную ракету в истории" для колонизации Луны и Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил публике прототип многоразового космического корабля Starship, который сможет перевозить людей и грузы на Луну или Марс, сообщается в Twitter компании SpaceX.

Корабль сможет перевозить до ста человек и груз, став основой для колонизации Луны и Марса. Компания также назвала свой корабль "самой мощной ракетой в истории".

Ultimately, Starship will carry as many as 100 people on long-duration, interplanetary flights pic.twitter.com/mDujtYeLwV