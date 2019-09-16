В Станице Луганской запустили онлайн-трансляцию ремонта моста

На официальном канале Луганской областной государственной администрации в YouTube опубликовали LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ОГА. "На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовано LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Таким образом, каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения", - говорится в сообщении ведомства.