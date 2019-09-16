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19:33 16.09.2019

В Станице Луганской запустили онлайн-трансляцию ремонта моста

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На официальном канале Луганской областной государственной администрации в YouTube опубликовали LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ОГА. "На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовано LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Таким образом, каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: #станица_луганская #ремонт #мост
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