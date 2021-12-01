Телеком

13:26 01.12.2021

"Киевстар" планирует в 2022 году удвоить долю не-телеком-доходов

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"Киевстар" планирует в 2022 году удвоить долю не-телеком-доходов

 Мобильный оператор "Киевстар" в 2022 году намерен удвоить долю не-телеком-доходов в выручке и довести ее до 4%, сообщил президент компании Александр Комаров.

На пресс-конференции в Киеве он отметил, что компания пока отстает от намеченного ранее плана увеличения доли таких доходов до 5%, однако все равно успех значителен: она выросла с 0,3% в 2019 году до 2% в текущем.

"Мы развиваем сервисы максимально комплиментарные к нашему бизнесу", – очертил направления Комаров.

По его словам, речь в том числе идет об ICT, BigData, Fintech, Cloud.

Президент подчеркнул, что компания открыта к различным формам партнерства в их развитии. В качестве примера он привел раздел дохода в совместном с Альфа-Банком проекте "Киевстар и Sense SuperApp", перепродажу в проектах с Microsoft и бесплатное сотрудничество с медицинским онлайн-сервисом Helsi с учетом большой перспективы цифровых медицинских услуг.

Как сообщалось, "Киевстар" в третьем квартале 2021 года увеличил общий доход на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 7,275 млрд грн; а в целом за девять месяцев – на 14,9%, до 21,211 млрд грн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G. Его услугами к концу третьего квартала 2021 года пользовались около 26,3 млн абонентов мобильной связи и около 1,2 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #комаров #доходы #киевстар
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