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10:44 01.12.2021

Зеленский: Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года проведет перепись населения

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Зеленский: Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года проведет перепись населения

Украина в начале 2023 года планирует провести перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием в среду.

Он подчеркнул, что целью цифровизации страны является возможность для украинцев получать 100% государственных услуг онлайн без очередей и коррупции.

Как сообщалось, 30 ноября был подписан Меморандум о взаимопонимании Украины и Apple. С украинской стороны документ подписал вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, а от компании Apple Inc. – директор по взаимодействию с органами госвласти стран и регионов Марк Леннон.

Теги: #перепись #apple
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