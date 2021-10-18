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09:40 18.10.2021

ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

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ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

Европейский Союз осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на временно оккупированной украинской территории Крыма и в г. Севастополе с 15 октября по 14 ноября, говорится в заявлении спикера Европейского союза в понедельник.

В нем отмечается, что Евросоюз также осуждает начало очередной призывной кампании 1 октября на временно оккупированном полуострове.

"Эти действия являются попыткой легитимизировать незаконную аннексию Крыма и в дальнейшем подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом", - говорится в заявлении.

В документе уточняется, что Европейский Союз призывает Россию прекратить эти нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове.

"Европейский Союз продолжит работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, о чем было еще раз засвидетельствовано во время первого международного саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа. Евросоюз и в дальнейшем будет внедрять свою политику непризнания (оккупации Крыма Россией – ИФ)", - подчеркнул спикер ЕС.

Теги: #крым #ес #перепись #осуждение
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