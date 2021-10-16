США назвали перепись населения РФ в оккупированном Крыму попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины

США считают перепись населения РФ во временно оккупированном ею Крыму очередной попыткой подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Прайс на своей странице в Twitter.