Политика

13:04 16.10.2021

США назвали перепись населения РФ в оккупированном Крыму попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины

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США назвали перепись населения РФ в оккупированном Крыму попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины

США считают перепись населения РФ во временно оккупированном ею Крыму очередной попыткой подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Прайс на своей странице в Twitter.

 

Теги: #крым #сша #перепись
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