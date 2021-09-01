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09:31 01.09.2021

Федоров выступает за открытие представительств Google и YouTube в Украине

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Федоров выступает за открытие представительств Google и YouTube в Украине

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступает за открытие в стране отдельных представительств компаний Google и YouTube.

"Встреча команды Министерства цифровой трансформации будет с командой Google. Будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появилось отдельное представительство Google в Украине, YouTube", - заявил Федоров в эфире телеканала "Украина 24" во время рабочего визита в Вашингтон (США).

По его словам, во время военной агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российских офисах.

Теги: #youtube #google #федоров
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