Телеком

12:11 23.06.2021

"Киевстар" включил в сервис защиты телефонов геотрекинг смартфонов членов семейной группы

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"Киевстар" включил в сервис защиты телефонов геотрекинг смартфонов членов семейной группы

 Мобильный оператор компания "Киевстар" включила в сервис защиты телефонов "Мобильная безопасность", предоставляемый в партнерстве с компанией Radarmi, возможность отслеживать местонахождение смартфонов членов семейной группы.

Как отмечается в сообщении "Киевстара", распространенном в среду, с появлением функции "Семейный трекер" в мобильном приложении "Мобильная безопасность" появились возможности отслеживать местонахождение смартфона близкого человека в реальном времени и оперативно реагировать в случае потенциальной опасности.

Также в функции "Семейного трекера" входят возможности:

- создавать различные группы пользователей ("Дети", "Родители", итп);

- отмечать на карте индивидуальные и "красные" геозоны, актуальные для каждой из групп;

- получать уведомления, если пользователь зашел или вышел из созданной зоны;

- управлять уровнями доступа для разных участников.

Мобильное приложение позволяет также удаленно блокировать телефон, удалять личные данные, в том числе фото, включать сирену, а также включать через личный web-кабинет или, позвонив на линию поддержки 24/7, GPS-поиск.

В случае потери гаджета "Мобильная безопасность" обеспечивает сервис возврата, гарантируя вознаграждение, и доставку курьером владельцу.

"Только за прошлый год благодаря сервису, владельцам вернули более 1 тыс. телефонов, компенсации за безвозвратно потерянные устройства составили около 1 млн грн. За время работы сервиса установили мобильное приложение и воспользовались услугой 160 тыс. абонентов", - отмечается в сообщении оператора.

Сумма компенсации в рамках услуги "Мобильная безопасность" зависит от выбранного тарифа.

Теги: #телефоны #киевстар #безопасность
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