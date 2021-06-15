Телеком

09:38 15.06.2021

Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке – языковой омбудсмен

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Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке – языковой омбудсмен

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка информирует, что две трети всех сериалов на пяти самых рейтинговых украинских телевизионных телеканалах демонстрируются на русском языке.

"Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка в течение недели (1-7 июня) с целью анализа языка демонстрации телесериалов на украинском телевидении был осуществлен мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: "1+1", "Интер", "Украина", "СТБ" и "ICTV". Соответствующий анализ показал катастрофическую ситуацию с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке: от общего количества телесериалов меньше половины из них демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 - на русском)", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Отмечается, что в разрезе данных по каждому из телеканалов ситуация выглядит еще хуже. В частности, на телеканалах "Интер" и "1+1" транслируется по одному телесериалу на украинском языке, на телеканале "Украина" - два.

Подчеркивается, что анализ был проведен, чтобы засвидетельствовать "реальную ситуацию" на украинском телевидении накануне 16 июля 2021 года, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности трансляции фильмов и сериалов на государственном языке.

"Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и прекратить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить ст.23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - цитирует омбудсмена Тараса Кременя его пресс-служба.

Теги: #сериалы #телевидение #язык #омбудсмен
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