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17:34 22.04.2021

"Киевстар" будет предоставлять цифровые решения для развития инфраструктурных проектов в городах Украины

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"Киевстар" будет предоставлять цифровые решения для развития инфраструктурных проектов в городах Украины

Мобильный оператор компания "Киевстар" и ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" (ОЦЦК) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого оператор будет предоставлять цифровые решения для развития инфраструктурных проектов в городах Украины.

Как сообщила пресс-служба "Киевстара" в четверг, цель меморандума – продуктивное сотрудничество в создании совместных проектов по пяти основным направлениям: решения на основе интернета вещей (IoT); обработка и использование больших данных (Big Data); предоставление мобильных финансовых услуг; внедрение облачных решений; совершенствование муниципального транспортного процессинга.

"Города Украины и их жители достойны того, чтобы пользоваться самыми современными технологиями для улучшения качества жизни. И это касается всех сфер – быта, работы, пользования муниципальными объектами и транспортом, получения услуг и сервисов от государственных учреждений, безопасности, экологии и многого другого. Чтобы это стало возможным, "Киевстар" готов включаться в проекты со своей профессиональной экспертизой и предоставлять цифровые решения, способные справиться со сложнейшими задачами", - прокомментировал подписание меморандума директор по развитию новых направлений бизнеса "Киевстара" Илья Польшаков, цитирует пресс-служба.

В "Киевстаре" отмечают, что одно из ожиданий от сотрудничества и реализации проектов - автоматизация процессинга муниципального транспорта по всей Украине.

Как сообщалось, в Мариуполе в четверг, 22 апреля, начал работу единый электронный билет муниципального транспортного процессинга – SmartTicketCity, инициатива стартовала с открытия автобусного маршрута 16-А. Над его внедрением работали ГП ОЦЦК, компании ООО "Смарт-тикет технолоджи", VISA и "Киевстар".

По данным мобильного оператора, в Мариуполе в рамках этого проекта "Киевстар" оснастил валидаторы в городском транспорте SIM-картами для качественной бесперебойной связи и предоставил возможность управления ими через платформу услуги "Центр управления IoТ".

Теги: #оццк #киевстар #цифровые_технологии #меморандум
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