Телеком

09:44 14.04.2021

CEO Toshiba подал в отставку, компания может получить еще несколько предложений о покупке

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CEO Toshiba подал в отставку, компания может получить еще несколько предложений о покупке

Главный исполнительный директор Toshiba Corp. Нобуяки Куруматани в среду подал в отставку, сообщается в пресс-релизе компании.

Его место занял председатель совета директоров Toshiba Сатоши Цунакава, который занимал пост президента компании до апреля 2020 года.

Как отмечает Bloomberg, решение было принято на фоне разногласий по поводу предложения о покупке Toshiba фондом CVC Capital Partners, где Куруматани ранее руководил азиатским подразделением. Некоторые топ-менеджеры Toshiba считают, что предложение объемом более $20 млрд, недооценивает стоимость японской компании, сообщили источники агентства.

Помимо этого, поддержка Куруматани со стороны сотрудников упала ниже 60%, свидетельствуют данные январского опроса. В прошлом году она превышала 90%. Результаты опроса заставили Toshiba провести интервью с узкой группой из 30 топ-менеджеров, более половины из которых заявили об отсутствии доверия к главе компании.

Многие акционеры компании также были недовольны деятельностью Куруматани. В прошлом году лишь 57,2% акционеров проголосовали за его переизбрание. Впоследствии крупнейший инвестор Toshiba - Effissimo Capital Management - потребовал провести независимую проверку голосования.

Bloomberg также сообщает, что фонд KKR & Co. может выдвинуть более привлекательное предложение о покупке Toshiba. Помимо этого, канадская инвестокомпания Brookfield Asset Management Inc. рассматривает возможность приобретения Toshiba. Обсуждения находятся на ранней стадии и могут не привести к предложениям о покупке, сказали источники агентства.

Теги: #руководство #toshiba
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