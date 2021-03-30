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13:38 30.03.2021

"Vodafone Retail Украина" планирует в 2021г запустить модель покупки смартфона с контрактом

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"Vodafone Retail Украина" планирует в 2021г запустить модель покупки смартфона с контрактом

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" в своей розничной сети Vodafone Retail в 2021 году намерен запустить модель покупки смартфона с бандлом услуг, сообщила директор Vodafone Retail Елена Мироненко.

"В нашей стране ранее продавались исключительно только "голые" смартфоны. Мы в своей сетке сейчас делаем небольшой упор на продажу смартфонов именно с бандлами. В этом году очень рассчитываем на запуск европейской модели, когда можно купить смартфон с контрактом на год или два и получить достаточно интересную скидку. Это наша небольшая идея и, скорее всего, в этом году мы ее запустим", - сказала она в ходе пресс-конференции во вторник.

При этом Мироненко уточнила, что данная модель будет доступна только для телефонов в ценовых сегментах "средний" и "средний минус". Для премиальных сегментов, по ее словам, она будет не востребована.

"По нашим исследованиям, ARPU наших клиентов, которые пользуются iPhone, не составляет в 3-5 раз выше, чем у клиента, который пользуется стандартным смартфоном среднего сегмента. Обычно ARPU пользователя iPhone на 30-50% выше, что не позволяет укомплектовать iPhone такой стоимостью услуг, чтобы перекрыть его", - сказала директор Vodafone Retail.

"Для того, чтобы субсидировать iPhone и отдать его со скидкой, у оператора должно быть такое ARPU, которое позволяет за счет своих доходов перекрыть стоимость этого смартфона. Среднее ARPU в США на сегодня - это $50. ARPU нашего абонента - это $3. Вот когда наше ARPU будет хотя бы $15, тогда мы сможем говорить об iPhone", - рассказала Мироненко.

Vodafone Retail на сегодня имеет более 200 магазинов в 82 городах Украины.

Теги: #контракт #смартфон #vodafone
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