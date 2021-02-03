Продажи смартфонов в мире вырастут на 11% в 2021, на модели 5G придется треть поставок - Gartner

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в 2021 году увеличатся на 11,4% и достигнут 1,5 млрд единиц, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

По итогам прошлого года они упали на 10,5% из-за негативного влияния пандемии COVID-19.

"В 2020 году потребители сократили расходы на смартфоны, но появление новых продуктов приведет к значительному росту спроса в 2021 году", - полагает старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. - Сочетание отложенного спроса на замену смартфонов и доступности недорогих 5G-моделей может увеличить продажи в 2021 году".

Аналитики ожидают, что продажи смартфонов в этом году будут близки к уровню 2019 года.

Продажи смартфонов с поддержкой сетей мобильной связи стандарта 5G в мире прогнозируются на уровне 538,53 млн в текущем году, то есть на них придется свыше 35% от общего объема поставок. В минувшем году было реализовано 213,26 млн таких телефонов, в 2019 году - 16,705 млн.

"Поддержка 5G сейчас является стандартной функцией для премиум-смартфонов, особенно в США, Китае, Япония и Южной Корее", - отмечает Гупта. По его прогнозу, в КНР такие телефоны в этом году могут занять почти 60% рынка.