Телеком

13:36 03.11.2020

"Vodafone Украина" выходит на рынок фиксированного интернета

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"Vodafone Украина" выходит на рынок фиксированного интернета

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" начнет строить собственную сеть фиксированного интернета.

"На стратегической сессии с акционером мы приняли решение о выходе на рынок фиксированного интернета. Это становится для нас одним из стратегических приоритетов развития на ближайшие два года", - заявила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она сообщила, что компания планирует предоставлять конвергентные услуги, поскольку потребители хотят получать все услуги - мобильную связь, мобильный и домашний интернет, телевидение "из одних рук" с гарантированным качеством и удобным сервисом.

"Мы планируем серьезно проинвестировать этот бизнес. Акцент - на строительстве собственной сети. Работа над проектом уже началась. Также мы не исключаем использования гибридной модели, которая включает как строительство собственных гринфилдов, так и покупку компаний", - заявила Устинова.

По ее словам, объем инвестиций в это направление оценивается "в размере от сотен миллионов до миллиарда гривень и больше".

Теги: #устинова #vodafone
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