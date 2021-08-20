Интервью

10:31 20.08.2021

В фиксированный интернет под брендом Vodafone инвестируем до 600 млн грн за несколько лет – СЕО "Vodafone Украина"

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В фиксированный интернет под брендом Vodafone инвестируем до 600 млн грн за несколько лет – СЕО "Vodafone Украина"

Блиц-интервью СЕО "Vodafone Украина" Ольги Устиновой агентству "Интерфакс-Украина"

Автор: Дар Грищенко

- От озвучивания планов по началу работы на фиксированном рынке интернета до начала процедуры покупки телеком-оператора Vega прошло меньше года. В чем именно ценность покупки такого актива для "Vodafone Украина"?

- Мы руководствовались определенными критериями, главные из которых – прозрачный бизнес и соответствие регуляторным нормам в отношении ведения бизнеса, финансовой отчетности и технических стандартов. Для нас важна не только прозрачность финансовых операций и отчетности, но и степень легализации сетей.

Еще одним условием для нас было покрытие. Это должен был быть национальный оператор с сетью по меньшей мере в половине регионов Украины. Также имела значение эффективность бизнеса и финансовые показатели.

По доходам Vega входит в топ-5 компаний, работающих на рынке фиксированной связи. В итоге выбор пал на нее как компанию, которая максимально соответствовала нашим ожиданиям с точки зрения стандартов и эффективности ведения бизнеса.

- Услуги телефонии, которые предоставляет Vega, вам интересны?

- Эта услуга будет предоставляться и далее - абоненты будут получать услуги, как и получали. Существующие тарифные планы продолжают действовать. Все вопросы, связанные с предоставлением услуг абонентам и их условиями, являются операционной деятельностью и относятся к компетенции менеджмента компании.

- Как проходит рассмотрение сделки о приобретении Vega Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ)?

- Сегодня АМКУ вынес позитивное решение по сделке. Она будет закрыта в ближайшее время.

- Вы приобретаете актив напрямую или финальным владельцем компании будет Neqsol, а "Vodafone Украина" будет выступать в роли управляющей компании?

- ПрАО "ВФ Украина" намерено приобрести 99,9929% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест" и не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы" (входит в состав компании Vega).

- По вашей оценке, как быстро может пройти интеграция? Принято ли уже решение, под каким брендом будут получать услуги абоненты фиксированного доступа?

- Мы начнем предоставлять услуги фиксированного интернета под брендом Vodafone, но выводить бренд Vega с рынка сразу же после совершения сделки не планируем. Будет переходный период. Два бренда будут существовать параллельно в течение некоторого времени, по крайней мере на этапе интеграции Vega в группу Vodafone UA.

- Намерены сохранить нынешнюю команду Vega?

- Мы довольны деятельностью менеджерской команды компании. В период due diligence (проведения комплексной проверки - ИФ) мы убедились в ее глубокой экспертизе, а профессиональные навыки и умения менеджеров не вызывают у нас никаких сомнений. У генерального директора в скором времени истекает контракт, но по его окончании он согласился продолжить работу в Vodafone в качестве консультанта по фиксированному бизнесу. Мы не планируем кардинальных кадровых изменений.

- Вы планируете строительство или дальнейшую покупку сетей, в частности в регионах?

- У нас есть достаточно большой интерес, средства и возможности для того, чтобы развивать конвергентный бизнес, а с приобретением Vega появляется сильная платформа для органических инвестиций. Поэтому мы планируем активно развивать инфраструктуру Vega. В текущем году компания выполнит тот план строительства, который у нее есть. С нового года начнем новую инвестиционную программу. Размер инвестиций – порядка 500-600 млн грн. (в горизонте 2-3 лет).

- Собираетесь развивать телеконтент?

- В будущем перейдем на единый контракт с партнером (и Vodafone, и Vega используют лицензию OLL TV) для трансляции ТВ-передач в своих продуктах и планируем запустить новые предложения, лучшие по качеству и контенту.

Теги: #устинова #vodafone
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