Политика

12:44 16.03.2021

В "Голосе" считают, что КС даст негативное заключение о законопроекте относительно порядка назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

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В "Голосе" считают, что КС даст негативное заключение о законопроекте относительно порядка назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция "Голос") считает, что Конституционный суд, вероятнее всего, даст негативное заключение относительно соответствию Конституции Украины законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

"Фактически то, что отправили сейчас в Конституционный суд, - это очередной вопрос к КС, будет ли конституционным, что президент будет назначать директоров ГБР и НАБУ по согласованию Верховной Рады. Я думаю, что Конституционный суд в который раз скажет, что это неконституционно, и парламенту придется, всё-таки, искать другие пути и писать законопроекты, согласно которым у главы государства не будет таких полномочий," - отметила Устинова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Вместе с тем она уточнила, что представители "Голоса" не подписывали законопроект №5133 на момент его регистрации в парламенте, но мнения относительно него во фракции разделились.

"Фактически у нас разделились голоса напополам: восемь людей проголосовали за и столько же против, двое или не голосовали, или воздержались. С одной стороны, я понимаю, что если мы отправляем законопроект в Конституционный суд, то должны снова получить от него ответ о том, что так нельзя делать (как предусматривает законопроект - ИФ)", поскольку если этого не сделать, то всю инициативу у парламента забирает Кабинет министров, который делает из НАБУ "цовку" (центральный орган власти - ИФ) и фактически в ручном режиме увольняет Сытника (действующего директора НАБУ - ИФ), как это предусматривает внесённый около двух недель назад законопроект №5070", - объяснила Устинова.

Как сообщалось, 16 марта Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект (№5133) о внесении изменений в Конституцию Украины, касающийся порядка назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

23 февраля группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде соответствующий законопроект, которым предлагают уполномочить Верховную Раду предоставлять согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР с занимаемых должностей.

Законопроект №5133 предлагает дополнить ст.85 Конституции новыми пунктами, согласно которым Верховная Рада наделяется такими полномочиями. При этом назначение и увольнение руководителей обоих правоохранительных органов, согласно законопроекту, относятся к полномочиям президента Украины. Авторы законодательной инициативы предлагают закрепить их в ст.106 Основного закона.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что его принятие будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.

Среди авторов законопроекта – представитель президента Украины в КС, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Теги: #конституционный_суд #устинова #голос
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