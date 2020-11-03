Рынок движется к тому, что цена за гигабайт падает - "Vodafone Украина"

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" отмечает снижение стоимости доступа к мобильному интернету при стабильном росте его употребления.

"Рынок движется к тому, что цена за гигабайт падает, несмотря на то, что всем кажется, что цена мобильной связи растет. Например, у нас за последний год цена за гигабайт снизилась на 12%. Это происходит, потому что меняется профиль потребления", - констатировала генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что многие украинцы перешли на удаленный рабочий график, работают из дома, пользуются услугами передачи данных чаще, больше и дольше, соответственно цена услуг падает, а объемы пользования растут.

"Среднее пользование (дата-сервисами - ИФ) за год в нашей сети увеличилось на 36-40%. Рынок движется к тому, что все больше и больше людей используют услуги передачи данных для онлайн-покупок, платежей, просмотра видео, развлечений. Думаю, цена гигабайта продолжит снижаться", - подчеркнула гендиректор "Vodafone Украина".



Полный текст интервью с генеральным директором "Vodafone Украина" Ольгой Устиновой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".