"Vodafone Украина" пересматривает планы развития розничной сети с прицелом на digital-каналы продаж

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" пересматривает планы развития своей розничной сети магазинов и определяет, какую долю продаж стоит перевести в интернет-магазин.

"Мы сократили число магазинов, и вышли на оптимальный для нас объем - 200 точек. Это связано не только с карантином, но и с оптимизацией и повышением эффективности работы нашей розницы. Мы не будем менять стратегию до конца года, но анализируем покупки в онлайне, посещение магазинов, отслеживаем изменение поведения покупателей", - сказала генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она также сообщила, что компания пересматривает планы развития своей розничной сети, определяя, где и сколько магазинов резонно оставить, а какую долю продаж стоит перевести в интернет-магазин Vodafone.

"Мы верим, что все большее количество продаж будет перемещаться в digital каналы. За 10 месяцев этого года наши онлайн продажи показали рост в четыре раза по сравнению с тем, что было в прошлом году", - подчеркнула Устинова.

Она также отметила, что в зависимости от карантинного зонирования компания периодически закрывает часть магазинов.

"Для того, чтобы принять правильное решение о развитии розницы, нужно пройти сезон самых агрессивных продаж. "Черная пятница" и Новый год покажут нам, в каком направлении двигаться дальше. В прошлом году в эти периоды пиковые продажи возрастали на 320% и 180% соответственно", - отметила гендиректор второго по величине мобильного оператора Украины.



Полный текст интервью с генеральным директором "Vodafone Украина" Ольгой Устиновой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".