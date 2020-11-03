Телеком

10:45 03.11.2020

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

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Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" ожидает, что вследствие недополученных доходов от роуминга украинский телеком-рынок в 2020 году потеряет из-за COVID-19 около 1 млрд грн.

"По нашим прогнозам, только вследствие недополученных доходов от роуминга украинский телеком-рынок потеряет из-за COVID-19 до 1 млрд грн в 2020 году. В то же время, в этом году рост всего телеком-рынка будет определяться двузначной цифрой. Это связано с огромными инвестициями, которые в том числе "Vodafone Украина" вложила в экономику страны", - описала ситуацию на рынке генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она также сообщила, что в третьем квартале доходы компании от data-сервисов в общей структуре выручки в результате значительного расширения географии предоставления услуг превысили 60%.

"Мы прогнозируем, что телеком-бизнес будет и впредь получать большую часть доходов от продажи data-услуг (для сравнения, ранее было 50%)", - отмечает Устинова.

Она также прогнозирует, что, несмотря на существенные потери доходов от роуминга, "Vodafone Украина" все равно покажет неплохую динамику роста год к году.

"Это связано как с большей доступностью с услуг и расширением покрытия, так и с тем, что многие люди стали активно использовать мобильные технологии для обучения, работы, шопинга, досуга и развлечений", - отметила руководитель второго по величине мобильного оператора Украины.

Абонентскую базу оператор также планирует удерживать на существующем уровне. Не изменились и инвестиционные планы компании: все запланированные инвестиции "Vodafone Украина", по словам Устиновой, будут реализованы в полном объеме.


Полный текст интервью с генеральным директором "Vodafone Украина" Ольгой Устиновой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #устинова #vodafone
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