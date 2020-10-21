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16:46 21.10.2020

"Алло" расширил сеть монобрендовых магазинов Mi Store до 30 точек

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"Алло" расширил сеть монобрендовых магазинов Mi Store до 30 точек

Ритейлер техники и бытовой электроники "Алло" открыл монобрендовый магазин Mi Store в Полтаве, тем самым расширив сеть до 30 точек в Украине.

Согласно пресс-релизу компании, площадь нового магазина составила 150 кв. м. Ассортимент включает расширенную линейку товаров бренда Xiaomi, а также товары для красоты, туристические гаджеты и строительные электроинструменты.

ООО "Алло" создано в 1998 году. По состоянию на октябрь-2020 сеть насчитывает 345 торговых точек в 140 городах Украины.

"Алло" является официальным представителем и дистрибьютором Xiaomi в Украине. Первый монобрендовый магазин Mi Store был открыт в начале 2017 года в Киеве. Сеть насчитывает 30 точек в 14 городах.

Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО "Алло" являются ЧП "Днипро-Инвест 2016" (96,09%), Дмитрий Деревицкий (3,61%), Максим Раскин (0,3%). Конечным бенефициаром указан Деревицкий.

Теги: #ритейл #mi_store #алло
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