lifecell запустил выбор номера для eSIM

Мобильный оператор lifecell запустил в своем интернет-магазине возможность выбора номера при покупке встроенной электронной SIM-карты.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, выбирать номер можно: по желаемым цифрами или "маске", то есть по заданному шаблону; по слову в номере – мнемонической фразе, представляющей собой цифро-буквенный эквивалент телефонного номера; по дате в номере; исключив нежелательные цифры.

Стоимость eSIM со случайным номером составляет 150 грн. Стоимость eSIM с выбранным номером зависит от выбранного номера.

"eSIM выбирают наиболее технологически продвинутые пользователи. Как правило, они предпочитают смарт-технологии и самообслуживание. Технология eSIM предоставляет ряд преимуществ, в частности, позволяет добавлять несколько номеров (хоть пять) в один смарфон и быстро между ними переключаться. Мы полностью перешли на цифровой формат онлайн-продаж еSIM. Это быстро и удобно – 24/7 трудятся только роботы, которые, как известно, никогда не устают. А теперь добавили еще и опцию выбора номера. Таким образом, можно буквально за две минуты приобрести стартовый пакет с желаемым номером и установить его в смартфон", - цитирует пресс-служба руководителя департамента цифровых каналов продаж lifecell Александра Заблоцкого.

Компания также отметила, что за исключением жесткого карантина марта-апреля 2020 года, наблюдает стабильный рост продаж eSIM.

Согласно ее данным, по сравнению с ноябрем 2019 года, количество активных электронных SIM-карт в сети оператора в августе 2020 года выросло на 94%. Больше всего покупают еSIM владельцы различных моделей смартфонов iPhone и Google Pixel. В топ-3 устройств с электронной встроенной SIM-картой в сети lifecell входят iPhone 11, iPhone XR и iPhone XS Max.

Как сообщалось, мобильный оператор компания lifecell запустил услугу оформления eSIM в ноябре 2019 года.