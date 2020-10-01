Телеком

17:22 01.10.2020

lifecell запустил выбор номера для eSIM

2 мин читать
lifecell запустил выбор номера для eSIM

Мобильный оператор lifecell запустил в своем интернет-магазине возможность выбора номера при покупке встроенной электронной SIM-карты.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, выбирать номер можно: по желаемым цифрами или "маске", то есть по заданному шаблону; по слову в номере – мнемонической фразе, представляющей собой цифро-буквенный эквивалент телефонного номера; по дате в номере; исключив нежелательные цифры.

Стоимость eSIM со случайным номером составляет 150 грн. Стоимость eSIM с выбранным номером зависит от выбранного номера.

"eSIM выбирают наиболее технологически продвинутые пользователи. Как правило, они предпочитают смарт-технологии и самообслуживание. Технология eSIM предоставляет ряд преимуществ, в частности, позволяет добавлять несколько номеров (хоть пять) в один смарфон и быстро между ними переключаться. Мы полностью перешли на цифровой формат онлайн-продаж еSIM. Это быстро и удобно – 24/7 трудятся только роботы, которые, как известно, никогда не устают. А теперь добавили еще и опцию выбора номера. Таким образом, можно буквально за две минуты приобрести стартовый пакет с желаемым номером и установить его в смартфон", - цитирует пресс-служба руководителя департамента цифровых каналов продаж lifecell Александра Заблоцкого.

Компания также отметила, что за исключением жесткого карантина марта-апреля 2020 года, наблюдает стабильный рост продаж eSIM.

Согласно ее данным, по сравнению с ноябрем 2019 года, количество активных электронных SIM-карт в сети оператора в августе 2020 года выросло на 94%. Больше всего покупают еSIM владельцы различных моделей смартфонов iPhone и Google Pixel. В топ-3 устройств с электронной встроенной SIM-картой в сети lifecell входят iPhone 11, iPhone XR и iPhone XS Max.

Как сообщалось, мобильный оператор компания lifecell запустил услугу оформления eSIM в ноябре 2019 года.

Теги: #sim_карта #lifecell
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 24.09.2020
lifecell за обнародование данных о деятельности операторов и предоставлении ими услуг

lifecell за обнародование данных о деятельности операторов и предоставлении ими услуг

13:31 09.09.2020
lifecell закрыл услугу удаленной замены SIM-карт

lifecell закрыл услугу удаленной замены SIM-карт

11:27 08.09.2020
lifecell совместно с RADAR запустил услугу ремонта экранов мобильных устройств

lifecell совместно с RADAR запустил услугу ремонта экранов мобильных устройств

10:42 02.09.2020
lifecell считает постепенное уменьшение ставок интерконнекта до 2022 года недостаточно действенным

lifecell считает постепенное уменьшение ставок интерконнекта до 2022 года недостаточно действенным

12:20 31.08.2020
Мобильные операторы запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро

Мобильные операторы запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро

12:04 18.08.2020
lifecell в партнерстве с Busuu запустил доступ к изучению иностранных языков

lifecell в партнерстве с Busuu запустил доступ к изучению иностранных языков

11:52 06.08.2020
lifecell присоединился к шерингу сетей с "Киевстаром" и "Vodafone Украина" ради развития 4G в селах и на дорогах

lifecell присоединился к шерингу сетей с "Киевстаром" и "Vodafone Украина" ради развития 4G в селах и на дорогах

17:48 28.07.2020
lifecell за перенос регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя

lifecell за перенос регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя

12:29 23.07.2020
lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

17:01 20.07.2020
"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

Мобильные операторы в сентябре подключили к 4G 1,2 тыс. населенных пунктов

"Киевстар" отмечает позитивное влияние обновления отраслевого законодательства в сфере электронных коммуникаций на телеком-рынок Украины

"Киевстар" в октябре делает приложение Instagram безлимитным для всех абонентов

Кабмин утвердил предусматривающий внедрение стандартов ЕС план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022гг

Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

Уровень проникновения смартфонов в Украине достигнет 80% в ближайшие годы - гендиректор "OPPO AED Украина"

Nokia заменит Huawei на британском рынке сетей 5G

Uber интересуется покупкой сервиса такси Free Now, являющегося СП Daimler и BMW - СМИ

Хозсуд повторно отказал ФГИ в расторжении договора с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Черкасской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА