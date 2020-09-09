lifecell закрыл услугу удаленной замены SIM-карт

Мобильный оператор lifecell закрыл услугу "дистанционная замена SIM" для защиты клиентов от мошеннических действий, связанных с несанкционированной заменой SIM-карт, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Эта услуга была запущена в марте 2020 года и стала особенно актуальной во время жесткого карантина в период с марта по май этого года. Такое решение было принято компанией, учитывая в том числе обращения абонентов, которые столкнулись с попытками хищения мошенниками их мобильных номеров. Персональные данные абонентов воруют из внешних источников, не имеющих отношения к оператору. В подобных случаях зарегистрированные абоненты смогли вернуть похищенные номера", - говорится в сообщении.

Оператор отмечает, что для замены SIM-карты рекомендует обращаться в магазины lifecell. При этом замена возможна только при наличии документа, удостоверяющего личность владельца номера: паспорта, водительского или пенсионного удостоверения, военного билета.

Кроме того, для замены SIM-карты необходимо назвать секретное слово или, если оно не было установлено, ответить на ряд дополнительных вопросов. В случае успешной идентификации абонент получает новую SIM-карту со своим номером. При этом сохраняется тарифный план номера, баланс мобильного счета на момент восстановления номера и заказанные услуги.