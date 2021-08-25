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18:00 25.08.2021

"Vodafone Украина" реализовал функцию дистанционной замены SIM-карты в приложении

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"Vodafone Украина" реализовал функцию дистанционной замены SIM-карты в приложении

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил функцию дистанционной замены SIM-карты для клиентов предоплаты в приложении My Vodafone.

Как отмечается в сообщении компании в среду, возможность дистанционной замены SIM-карты доступна для абонентов, пользующихся мобильными устройствами на платформе ОС Android, а через некоторое время станет доступной и для iOS.

"Новая возможность актуальна для клиентов, у которых есть смартфон с поддержкой 4G, проживающих в зоне 4G, но SIM-карта которых не имеет поддержки технологии связи четвертого поколения", - подчеркивает оператор.

Воспользоваться новой функцией приложения можно в разделе "Услуги" (подраздел "Операции с SIM-картой"). Если такой возможности в приложении нет, его нужно обновить.

Для проведения замены SIM-карты нужно предварительно приобрести стартовый пакет "Vodafone Украина".

Если заявка подана в период 9:00-21:00, то в течение часа после ее подачи клиенту позвонит оператор контакт-центра, чтобы подтвердить информацию и снизить риск мошенничества. Если заявка будет подана в другое время, звонок состоится утром после 9:00.

Замена производится только по основному номеру телефона клиента, по которому он авторизован в приложении. Замена SIM-карты возможна, только если у абонента есть активная старая карта.

"Vodafone Украина" - второй крупнейший оператор мобильной связи в Украине.

Теги: #sim_карта #vodafone
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