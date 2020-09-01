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15:23 01.09.2020

"Медиа Группа Украина" планирует развивать сеть зарубежных корпунктов и заинтересована в монобрендовой политике

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"Медиа Группа Украина" планирует развивать сеть зарубежных корпунктов и заинтересована в монобрендовой политике

ООО "Медиа Группа Украина" планирует запустить еще, минимум, два зарубежных корпункта.

"Мы используем корсеть телеканала "Украина". У нас есть три мобильных корпункта за рубежом: в Европе, США и России. Если все пойдет по плану, откроем еще, как минимум, два корпункта за рубежом. Но в Украине не планируем создавать сеть региональных телеканалов. Не вижу здесь добавленной стоимости", - заявил в интервью "Интерфакс-Украина" член наблюдательного совета "Медиа Группа Украина", отвечающий за развитие новостного направления в группе, Дмитрий Белянский.

Он также отметил, что медиагруппа, в первую очередь, заинтересована в построении монобрендовой модели.

"Мы делаем ряд проектов внутри канала "Украина 24", посвященных регионам. Но, по сути, мы заинтересованы в определенной централизации, в возможности впитать в себя другой контент. Можем спокойно взять в эфир "Украина 24" материал нашего днепропетровского "34" канала, так же, как можем включить продукцию "Украина 24" в эфир телеканала "Украина". Для нас выгоднее построить монобренд. И для страны, честно говоря, тоже", - подчеркнул Белянский.

По его словам, в планах медиагруппы запустить на телеканале "Украина 24" ряд экономических проектов

"Стать лидером рынка информационных каналов для нас - промежуточная цель. Нам нужно вырасти до общенационального информационного канала", - считает член набсовета "Медиа Группы Украина".

Он также не исключает запуска различных тематических программ, подчеркивая, что любые информационные потребности аудитории должны быть реализованы.

"У нас очень мощная аналитическая служба в МГУ. Мы принимаем решение не интуитивно, а основываясь на серьезных исследованиях. Поэтому, прежде всего, пойдем туда, где сможем иметь успех", - отметил Белянский.

Он также сообщил, что медиагруппа планирует запустить для телеканала "Украина 24" собственный сайт, поскольку заинтересована в том, чтобы "Украина 24" существовал на всех платформах - и ТВ, и диджитал.

"Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.


Полный текст интервью читайте на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #белянский #мгу #украина24
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