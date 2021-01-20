"Укртрансгаз" считает неприемлемым пересмотр договора с "МГУ" о купле-продаже ОГТСУ

АО "Укртрансгаз" обеспокоен попытками ООО "Магистральные газопроводы Украины" пересмотреть условия договора о купле-продаже ООО "Оператор ГТС Украины", говорится в сообщении компании в "Фейсбук".

В компании отмечают, что пояснения со стороны наблюдательного совета "МГУ" о нехватке средств для исполнения условий договора необоснованны, поскольку за девять месяцев 2020 года ОГТСУ получил чистую прибыль 24,7 млрд грн.

"Однако не менее важна политическая составляющая. Попытки пересмотреть договор, по которому осуществлялся анбандлинг, ставит под сомнение одну из самых успешных государственных реформ за время независимости Украины. Потенциально это открывает "Газпрому" пути к возможному пересмотру условий транзитного договора, а также может стать препятствием для дальнейшей евроинтеграции газового рынка Европы", - отмечается в сообщении.

Врио главы "Укртрансгаза" и первый замглавы правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома на своей странице в "Фейсбук" также напомнил, что, отделив ОГТСУ год назад, компания в разы снизила свои доходы.

Ранее в среду наблюдательный совет "МГУ" обратился в Кабинет министров с предложением начать переговоры по внесению изменений в договор по покупке ООО "Оператор ГТС Украины" у НАК "Нафтогаз Украины".

Набсовет напоминал, что в соответствии с договором "МГУ" приобрело у "Укртрансгаза" 100% ООО "ОГТСУ" на условиях начального платежа и динамической цены, которая действует на протяжении 15 лет.

НС считает, что действующий договор делает невозможным осуществление "МГУ" периодических выплат "Укртрансгазу", а также необходимых и достаточных инвестиций в модернизацию газотранспортной системы для выполнения программы, которую утвердил регулятор.

В этой связи НС "МГУ" просит правительство внести изменения в текст договора о купле-продаже "ОГТСУ".

Как сообщалось, "Нафтогаз" в процессе анбандлинга создал ООО "ОГТСУ", которому передал функции "Укртрансгаза" по управлению ГТС Украины. ОГТСУ было передано в собственность "МГУ", 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передало новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

В декабре 2020 года "МГУ" осуществило первый платеж "Укртрансгазу" в размере 3,85 млрд грн за корпоративные права в уставном капитале ОГТСУ.

В финансовом отчете "Нафтогаза" отмечалось, что договор купли-продажи доли в ОГТСУ предусматривает получение группой начального финансового взноса в размере 3,871 млрд грн и регулярные переменные платежи в течение 15 лет на основе динамической цены, рассчитанной по формуле, согласованной сторонами. Дебиторская задолженность была признана на дату продажи ОГТСУ по стоимости 81,306 млрд грн. Кроме того, 1 января 2020 года "Укртрансгаз" продал ОГТСУ собственный газ, необходимый для работы системы, на 4,53 млрд грн.