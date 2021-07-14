Передача "Укрэнерго" и МГУ от Минфина Минэнерго может стать проблемой для сертификации - глава Секретариата Энергосообщества

Директор Секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач призвал правительство Украины дополнительно проанализировать решение о передаче НЭК "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ), так как оно может нести проблемы для их сертификации.

На 12-й энергетической конференции Адама Смита в Киеве в среду он высказал мнение, что процесс трансформации Минэнерго еще не завершен.

Копач напомнил также, что передача МГУ и подконтрольного ему "Оператора ГТС Украины" была важной частью анбандлинга "Нафтогаза".