Экономика

10:43 14.07.2021

Передача "Укрэнерго" и МГУ от Минфина Минэнерго может стать проблемой для сертификации - глава Секретариата Энергосообщества

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Передача "Укрэнерго" и МГУ от Минфина Минэнерго может стать проблемой для сертификации - глава Секретариата Энергосообщества

Директор Секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач призвал правительство Украины дополнительно проанализировать решение о передаче НЭК "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ), так как оно может нести проблемы для их сертификации.

На 12-й энергетической конференции Адама Смита в Киеве в среду он высказал мнение, что процесс трансформации Минэнерго еще не завершен.

Копач напомнил также, что передача МГУ и подконтрольного ему "Оператора ГТС Украины" была важной частью анбандлинга "Нафтогаза".

 

Теги: #укрэнерго #энергосообщество #копач #энергетика #мгу
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