Экономика

14:59 20.01.2021

Набсовет "МГУ" заявляет о невозможности платить "Нафтогазу" за покупку ОГТСУ и просит Кабмин решить проблему

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Набсовет "МГУ" заявляет о невозможности платить "Нафтогазу" за покупку ОГТСУ и просит Кабмин решить проблему

Наблюдательный совет АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") обратился в Кабинет министров с предложением начать переговоры по внесению изменений в договор по покупке ООО "Оператор ГТС Украины" у НАК "Нафтогаз Украины".

Набсовет напоминает, что в соответствии с договором "МГУ" приобрело у АО "Укртрансгаз" 100% ООО "ОГТСУ" на условиях начального платежа и динамической цены, которая действует на протяжении 15 лет.

"Наблюдательный совет "МГУ" неоднократно выражал обеспокоенность причинами включения и применения динамической составляющей цены и официально информировал о своей позиции. Действующий договор делает невозможным осуществление "МГУ" периодических выплат АО "Укртрансгаз", а также необходимых и достаточных инвестиций в модернизацию газотранспортной системы для выполнения программы, которую утвердил регулятор (НКРЭКУ)", - говорится в заявлении.

В этой связи НС "МГУ" просит правительство внести изменения в текст договора о купле-продаже "ОГТСУ".

Как сообщалось, "Нафтогаз" в процессе анбандлинга создал ООО "ОГТСУ", которому передал функции "Укртрансгаза" по управлению ГТС Украины. ОГТСУ было передано в собственность АО "МГУ", 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передало новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

В декабре 2020 года "МГУ" осуществило первый платеж "Укртрансгазу" в размере 3,85 млрд грн за корпоративные права в уставном капитале ОГТСУ.

В финансовом отчете "Нафтогаза" отмечалось, что договор купли-продажи доли в ОГТСУ предусматривает получение группой начального финансового взноса в размере 3,871 млрд грн и регулярные переменные платежи в течение 15 лет на основе динамической цены, рассчитанной по формуле, согласованной сторонами. Дебиторская задолженность была признана на дату продажи ОГТСУ по стоимости 81,306 млрд грн. Кроме того, 1 января 2020 года "Укртрансгаз" продал ОГТСУ собственный газ, необходимый для работы системы, на 4,53 млрд грн.

ОГТСУ по итогам января-сентября 2020 года получил чистую прибыль 20,277 млрд грн, чистый доход – 44,827 млрд грн.

Источник: https://u.to/AJzpGg

Теги: #нафтогаз #огтсу #гтс #газ #мгу
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